Candidatas à Rainha do Peladão participam de ensaio no Aecim Tocantins

As candidatas à rainha do campeonato de futebol amador, o Peladão de Mato Grosso, fizeram um ensaio para o desfile da cerimônia de abertura da competição, que ocorrerá no dia 13 deste mês. O ensaio foi realizado nesta sexta-feira (08), no ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá. Já a primeira rodada do Peladão será nos dias 29 e 30 de abril.

O Peladão vai reunir 324 equipes. Cada agremiação pode inscrever uma candidata à rainha. Se a garota ganhar o concurso como rainha ou princesa, ela consegue classificar automaticamente o time que representa para a fase que reúne as 32 melhores equipes da competição.

Thais Risik, de 15 anos, ainda não sabe o time que representará, mas está empolgada para participar do concurso de beleza. Ela, que já foi miss Porto Velho (RO), no ano passado, acredita que o Peladão é uma grande vitrine para divulgar seu trabalho. “Normalmente, muitos olheiros acompanham esses concursos”, disse ela, que possui descendência polonesa.

Já Nayara Cristina, de 21 anos, será a musa do time Fênix, do bairro Tancredo Neves, em Cuiabá. Ela destacou que gosta muito do caráter social da competição, que leva entretenimento e lazer aos bairros carentes da Capital. “O Peladão, às vezes, é a única diversão que as famílias têm no final de semana”, disse Cristina, que é formada em Gastronomia.

Tiego Poli Kiesque, um dos organizadores do Peladão, destacou que a novidade deste ano é a interiorização da competição, que contará com sete polos envolvendo equipes das cidades de Santo Antonio de Leverger, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Jangada, Acorizal, Nobres, Rosário Oeste, Livramento, Poconé e Bom Jardim.

O novo formato aumentou o número de participantes em relação ao ano passado, que contou com 200 equipes. Este ano serão 324.

O valor da premiação também aumentou. A equipe campeã do Peladão leva para casa um carro no valor de R$ 60 mil. O segundo colocado também ganha um carro, só que no valor de R$ 35 mil. Já o terceiro colocado ganha uma moto no valor de R$ 12 mil.

O concurso Rainha do Peladão também premiará as vencedoras. A rainha ganha R$ 5 mil, mais viagem e brindes. A princesa leva R$ 4 mil, mais viagem e brindes. A miss ganha R$ 3 mil e brindes. Por fim, a quarta colocada, a miss destaque, fatura R$ 1 mil e brinde.

O Peladão é a segunda maior competição de futebol amador do Brasil, perdendo apenas para Manaus. O evento conta com o apoio do Governo de Mato Grosso. A cerimônia de abertura, no próximo dia 13, no Ginásio Aecim Tocantins, contará com a presença de diversas autoridades políticas, do meio esportivo e os 324 representantes dos times envolvidos na competição.