Candidata a Miss México é derrubada por bolsa de boxe

Miss Mexico derrubada por saco de boxe

A organização da Miss México decidiu ousar este ano. Na semifinal, as candidatas tiveram que passar, desfilando com graça, leveza e estilo, passando por uma passarela na qual, de forma pendular, bolsas de boxe balançavam.

A disputa radical terminou mal por Martha Briano, representante do estado de Veracruz no concurso e que foi era uma das favoritas. Ela foi atingida por uma das bolsas e jogada fora da passarela.

Veja ao vídeo:

Uma equipe de paramédicos socorreu a candidata e a levou para um hospital. Martha bateu a cabeça na queda, mas não teve ferimentos graves.

Por não conseguir cumprir o teste, Martha foi eliminada, ela disse ao “Debate”. Ela não vai estar na final da Miss México, em 3 de junho.

Pia Wurtzbach, a Miss Filipinas, foi eleita a nova Miss Universo na noite desse domingo (20), mas não sem confusão. A edição de 2015 tem tudo para se tornar o ano mais confuso da cerimônia, já que no ápice da apresentação, o comediante Steve Harvey anunciou a vencedora errada do concurso. No grande momento da premiação, o apresentador se confundiu com o cartão onde dizia "1st runner up" e "winner" – posteriormente ele mesmo postou a imagem no Twitter – e acabou anunciando a Miss Colômbia como vencedora, quando na realidade, o título foi para a Miss Filipinas.

Pia Wurtzbach, a Miss Filipinas, foi eleita a nova Miss Universo

Pia Wurtzbach, a Miss Filipinas, foi eleita a nova Miss Universo

