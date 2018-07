Canarinho Pistola encontra torcedor russo que virou meme

Canarinho Pistola e Torcedor russo

Um encontro especial agitou a cidade de Kazan, na Rússia, onde o Brasil enfrente a Bélgica nesta sexta-feira (06). O Canarinho Pistola e o torcedor russo que virou meme no jogo contra o México se encontraram e tudo foi divulgado no Twitter da CBF.

Yuri Torski é russo e ganhou fama na transmissão do jogo, ao aparecer com olhos vidrados e uma bandeira do Brasil. O russo visita Kazan pela primeira vez e quer dar sorte para o Brasil. O palpite dele para o jogo é de 3×1. Será que agora o hexa vem?

Canarinho tá na área! E vai conhecer o feiticeiro brasileiro da Copa! #MostraTuaForça https://t.co/kxgYhmXvnS

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 6 de julho de 2018

Fonte: Vírgula UOL