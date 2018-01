Canadá procura profissionais para morar no país; veja se o seu trabalho está na lista

Divulgação Toronto, Canadá

O Canadá está atraindo profissionais de diversas áreas por meio de um programa chamado Express Entry. O objetivo é ajudar a imigração legal e facilitar a entrada no país da América do Norte.

“Os candidatos fazem um perfil online para a reserva do Express Entry. Os empregadores canadenses e os governos provinciais de todo o Canadá encontram os melhores candidatos, que são convidados pelo governo federal a solicitar residência permanente no país, conforme o indicado na página Canada.ca”, afirma o Metro Internacional.

“Uma vez que a pessoa foi selecionada, ela pode se mudar para o Canadá em seis smeses. Além disso, já irá contar com um emprego seguro”, completou a publicação.

Veja se sua profissão está na lista:

Gerentes financeiros, de comunicações e outros serviços empresariais.

Gerentes comerciais, de transmissão e outros serviços.

Diretores financeiros.

Diretores de recursos humanos.

Gerentes de compras.

Gestão de seguros, imobiliário e intermediação financeira.

Gerentes de serviços de saúde.

Gerentes de construção e renovação de casas.

Gerentes de produção em recursos naturais e pescas.

Gerentes de produção.

Auditores e contadores financeiros.

Analistas financeiros e de investimento.

Agentes de valores, agências de valores de investimento.

Outros agentes financeiros.

Profissionais em publicidade, marketing e relações públicas.

Supervisores, trabalhadores de finanças e seguradoras.

Administradores de propriedades.

Geocientistas e oceanógrafos.

Engenheiros civis.

Engenheiros mecânicos.

Engenheiros elétricos e eletricistas.

Engenheiros de petróleo.

Analistas e consultores em sistemas de informação.

Analistas de banco de dados e administradores de dados.

Engenheiros de software e designers.

Programadores de computador e desenvolvedores de mídia interativa.

Tecnólogos e técnicos em engenharia mecânica.

Tecnólogos e técnicos de engenharia elétrica e eletrônica.

Técnicos e mecânicos de instrumentos industriais.

Inspetores de saúde pública e meio ambiente e saúde e segurança no trabalho.

Técnicos de redes informáticas.

Coordenadores e supervisores em enfermagem.

Enfermeiros registrados e enfermeiros psiquiátricos registrados.

Especialistas médicos.

Médicos gerais e médicos de família.

Nutricionistas.

Fonoaudiólogos.

Terapeutas ocupacionais.

Terapeutas respiratórios e técnicos cardiopulmonares.

Tecnólogos em radiação médica.

Médicos especialistas em ecografias.

Assistentes de enfermagem.

Paramédicos.

Professores universitários.

Psicólogos.

Educadores e assistentes da primeira infância.

Tradutores, terminológos e intérpretes.

Saiba mais em www.canada.ca.

Concurso de cabelos congelados

A Takhini Hot Pools, um local cheio de piscinas quentinhas, promove desde de 2011 um concurso de cabelos congelados em Whitehorse, no Canadá

Créditos: Reprodução/Instagram

