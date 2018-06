Canadá pode legalizar maconha para uso recreativo

Adultos devem carregar máximo de 30g da maconha seca, de acordo com a proposta

O Canada pode legalizar a maconha para uso recreativo em todo o país, e se tornar a primeira nação do G7 a adotar medida, segundo informou o Independent. O senado canadense deve votar nesta quinta-feira um projeto que torna legal a compra e uso da maconha para pessoas maiores de 18 anos. A medida tem apoio do primeiro ministro Justin Trudeau.

Leia maisCharlize Theron fala sobre fumar maconha todo dia como ‘café da …Traficantes são presos ao entupir privada com maconha

A venda de maconha legal não será válida nos primeiros três meses após aprovação do projeto. O uso medicinal da maconha no país é legal. A legalização da maconha pode ter forte impacto na economia canadense. Adultos poderão carregar 30g de maconha e quem ultrapassar essa quantidade estará sujeito à prisão por até cinco anos.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Buquê de maconha

A fazenda Lowell Farms aceita encomendas de buquê da erva por nada mais, nada menos que R$ 1200

Créditos: Instagram

Buquê de maconha

A fazenda Lowell Farms aceita encomendas de buquê da erva por nada mais, nada menos que R$ 1200

Créditos: Instagram

Buquê de maconha

A fazenda Lowell Farms aceita encomendas de buquê da erva por nada mais, nada menos que R$ 1200

Créditos: Instagram

Buquê de maconha

A fazenda Lowell Farms aceita encomendas de buquê da erva por nada mais, nada menos que R$ 1200

Créditos: Instagram

Buquê de maconha

A fazenda Lowell Farms aceita encomendas de buquê da erva por nada mais, nada menos que R$ 1200

Créditos: Instagram

Buquê de maconha

A fazenda Lowell Farms aceita encomendas de buquê da erva por nada mais, nada menos que R$ 1200

Créditos: Instagram

Buquê de maconha

A fazenda Lowell Farms aceita encomendas de buquê da erva por nada mais, nada menos que R$ 1200

Créditos: Instagram

Buquê de maconha

A fazenda Lowell Farms aceita encomendas de buquê da erva por nada mais, nada menos que R$ 1200

Créditos: Instagram

Buquê de maconha

A fazenda Lowell Farms aceita encomendas de buquê da erva por nada mais, nada menos que R$ 1200

Créditos: Instagram

Buquê de maconha

A fazenda Lowell Farms aceita encomendas de buquê da erva por nada mais, nada menos que R$ 1200

Créditos: Instagram

Buquê de maconha

A fazenda Lowell Farms aceita encomendas de buquê da erva por nada mais, nada menos que R$ 1200

Créditos: Instagram

Buquê de maconha

A fazenda Lowell Farms aceita encomendas de buquê da erva por nada mais, nada menos que R$ 1200

Créditos: Instagram

Buquê de maconha

A fazenda Lowell Farms aceita encomendas de buquê da erva por nada mais, nada menos que R$ 1200

Créditos: Instagram

Buquê de maconha

A fazenda Lowell Farms aceita encomendas de buquê da erva por nada mais, nada menos que R$ 1200

Créditos: Instagram

Buquê de maconha

A fazenda Lowell Farms aceita encomendas de buquê da erva por nada mais, nada menos que R$ 1200

Créditos: Instagram

Buquê de maconha

A fazenda Lowell Farms aceita encomendas de buquê da erva por nada mais, nada menos que R$ 1200

Créditos: Instagram

Buquê de maconha

A fazenda Lowell Farms aceita encomendas de buquê da erva por nada mais, nada menos que R$ 1200

Créditos: Instagram

Buquê de maconha

A fazenda Lowell Farms aceita encomendas de buquê da erva por nada mais, nada menos que R$ 1200

Créditos: Instagram

Mais galerias

Hamburgueria com temática ‘prisão’

Aline, musa da greve dos caminhoneiros

Sacola de brindes do casamento real

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Hamburgueria com temática ‘prisão’

Aline, musa da greve dos caminhoneiros

Sacola de brindes do casamento real

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1194414’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL