Campos Neto será eleito presidente do TCE nesta terça

A eleição da Mesa Diretora do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) para o biênio 2018/2019 está prevista para ocorrer nesta terça-feira (14), data da primeira sessão ordinária do Pleno do mês de novembro. De acordo com o Regimento Interno do TCE, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, atual presidente em substituição legal, é o candidato apto a disputar a presidência. Campos Neto conta com o apoio de todos os conselheiros substitutos.

Após a eleição do presidente também serão escolhidos o vice-presidente e o corregedor-geral do TCE-MT, entre os candidatos que manifestarem durante a sessão o desejo de ocupar os cargos. O processo de escolha é rápido e deve ocorrer no início da sessão, marcada para às 8h30.

Campos Neto é o único apto à disputar o cargo em função de cinco conselheiros terem sidos afastados pela Polícia Federal na 12ª fase da Operação Ararath deflagrada no último 14 de setembro. Na ocasião, foi afastado também o então presidente do TCE, o conselheiro Antonio Joaquim. Os conselheiros afastados são suspeitos de receberem R$ 53 milhões de propina do ex-governador Silval Barbosa (sem partido).