Campanha #TodosConVenezuela pede fim de guerra e miséria no país

Campanha #TodosConVenezuela começa nesta segunda-feira (9)

O cantor argentino Ricardo Montaner, que cresceu na Venezuela, está representando a campanha #TodosConVenezuela, que teve início nesta segunda-feira (9) em protesto contra a gestão do presidente Nicolás Maduro e a crise que se espalha no país. A campanha está sendo organizada pela organização Human Rights Watch e pede para que os países latino-americanos vizinhos tomem uma atitude em relação ao que está acontecendo na Venezuela.

“A Venezuela precisa de ajuda para superar essa crise”, disse Montaner em um vídeo para a campanha. O país está em crise desde 2017, quando protestos contra Maduro tomaram conta das ruas e foram reprimidos com violência. Críticos ao governo correm risco de tortura e morte no país. A campanha está sendo divulgada no Twitter, Facebook e WhatsApp com a hashtag #TodosConVenezuela

Projeto reúne imagens de mais de 110 personalidades do país

Projeto reúne imagens de mais de 110 personalidades do país

Fonte: Vírgula UOL