Campanha de vacinação contra a febre amarela é prorrogada na capital paulista

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo informou hoje (18) que vai prorrogar por mais uma semana a campanha de vacinação contra a febre amarela, que se encerraria nesta fim de semana. O governo do estado de São Paulo, no entanto, ainda não definiu se a medida será estendida aos demais municípios. A campanha teve início em 25 de janeiro com término previsto para ontem (17), quando ocorreu o “Dia D”. A meta era imunizar 9,2 milhões em 54 cidades, no entanto, o comparecimento estava abaixo do esperado até o último dia 16, com um total de 3.073.338 de pessoas imunizadas.

Na capital paulista, a campanha vai prosseguir até o próximo sábado (24). Segundo a secretaria municipal, durante o dia de ontem (17) foram aplicadas 47.374 doses, das quais 2.242 doses do tipo padrão e 45.132 fracionadas. O balanço sobre os registrados do dia “Dia D” no estado só deve ser divulgado amanhã (19). Neste sábado, a campanha mobilizou 12 mil profissionais com atendimento realizado em 900 postos fixos e 150 volantes.

Desde o início da segunda etapa da campanha, iniciada em 25 de janeiro, 1.564.084 pessoas foram vacinadas com atenção especial em 20 distritos das zonas Sul, Sudeste e Leste, entre eles estão Campo Grande, Campo Belo e Santo Amaro.

A vacina não é indicada para grávidas residentes em locais sem recomendação para a imunização, e também para os casos de mulheres amamentando crianças com até 6 meses e imunodeprimidos, como pacientes em tratamento quimioterápico, radioterápico ou com corticoides em doses elevadas (como por exemplo lúpus e artrite reumatoide). A secretaria estadual da saúde recomenda que, nesses casos, é necessário consultar o médico.

Áreas de riscos

Mais da metade dos casos registrados desde o ano passado (53,19%) foram no município de Mairiporã, ao norte da Grande São Paulo, cidade circundada por vasta área verde de Mata Atlântica e na vizinha Atibaia (16,8%). Juntas, elas tiveram dois terços dos casos de febre amarela silvestre no estado, e por isso, já estavam em processo de vacinação desde o ano passado.

Ainda de acordo com a secretaria estadual, de 2017 até o momento ocorreram 202 casos autóctones de febre amarela silvestre no estado dos quais 76 deles evoluíram para morte. Entre as vítimas estão um morador de Minas Gerais e outro de Santa Catarina, ambos infectados em Mairiporã.

