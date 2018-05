Camiseta bizarra é vendida por R$ 4,6 mil e gera polêmica na web

Peça pode ser usada de duas formas

Criações no mundo da moda podem ser um tanto quanto estranhas. Um exemplo é peça parte camisa parte camiseta lançada pela Balenciaga. Ela pode ser usada de duas formas, segundo explicou o site Mirror.

Quem se interessar em aderir ao modelito precisará desembolsar cerca de R$ 4,6 mil (935 libras esterlinas). A camisa está gerando polêmica nas redes sociais, pela ideia e, é claro, pelo preço. “Gostaria de achar que eu entendo de moda, mas isso?”, escreveu @CorbinTelligman no Twitter. “Uma prova de que um designer renomado significa nada”, comentou @RealLileeJean. “Camisa camiseta é a coisa mais imbecil que eu já vi”, escreveu @TRHH0723 na rede social.

A camisa está em alta!

As peças com decote de um ombro só, amarradas com nó, com babados, mangas bufantes e com botões assimétricos vão ganhar as ruas e as vitrines.

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL