Caminhoneiros mantêm protestos em rodovias do Rio de Janeiro

Caminhoneiros mantiveram na manhã de hoje (25) manifestações em pontos de rodovias do Rio de Janeiro, apesar do acordo entre lideranças do movimento e o governo federal ontem (24). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou, às 11h55, 15 pontos de protestos em oito trechos de estradas federais.

Na Rodovia Washington Luís (BR-040), havia dois pontos de protesto. No km 113, na altura de Duque de Caxias, os caminhoneiros ocuparam o acostamento nos dois sentidos e bloquearam a faixa da direita da pista sentido Juiz de Fora. No km 61, os caminhoneiros estavam reunidos em um posto de combustível.

No km 40 da Rio-Teresópolis (BR-116), os caminhoneiros estavam interditando parcialmente a pista. Nos 54 e 76, os motoristas protestavam no acostamento.

Na Via Dutra (BR-116), havia protestos em três pontos, apenas no acostamento: em Seropédica (kms 204 a 206) e em Barra Mansa (kms 268 a 269 e kms 276 a 278).

Há protestos em acostamentos de três trechos da BR-101. Na BR-101 Norte, os motoristas fazem protesto em Campos, entre os kms 70 e 75. Na Niterói-Manilha, a manifestação é entre os kms 293 e 297. Já na Rio-Santos, acontece em Itaguaí, no km 391.

Na BR-393, são três pontos em que os motoristas ocupam postos de gasolina e faixas de domínio: em Paraíba do Sul, no km 182; em Volta Redonda, no km 281; e em Barra do Piraí, no km 247. Na BR-465, caminhoneiros protestam no km 22, no Rio de Janeiro.

O acordo com o governo federal definiu o congelamento do preço do diesel por 30 dias e o fim da cobrança da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) para o diesel até o fim do ano.

No estado do Rio de Janeiro, representantes dos caminhoneiros e empresas de cargas se reuniram com o governo do estado na noite de ontem. O governador Luiz Fernando Pezão resolveu reduzir o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) sobre o diesel de 16% para 12%.

Fonte: Agência Brasil