Camilla Uckers melhora e rebate críticas por ter dançado em festa

Após sofrer complicações causadas por cirurgias plásticas e seu empresário ter pedido ajuda nas redes sociais, a youtuber Camilla Uckers melhorou e comemorou seu aniversário na segunda (5).

“A jovem inclusive foi vista aproveitando e dançando muito com direito até reboladinha até o chão. Como todos sabem, Camilla chegou a ficar sem andar por causa de sua situação de saúde”, afirmou o Blasting News.

Em vídeo no Instagram, Camilla reclamou dos haters. “Sim, eu dancei no meu aniversário, qual é o problema”, disse a influenciadora digital.

A youtuber Camilla Uckers esse final de semana também comemorou seu aniversário de 26 anos, pra quem não lembra ou não viu no mês passado Camilla sofreu com rejeição e infecção causada pela prótese de silicone colocada nos glúteos em dezembro 2017, ela está processando o cirurgião plástico por erro médico, pois a mesma ficou com sequelas da cirurgia, em cadeira de rodas, depressiva e com anemia, mas parece que agora ela está dando a volta por cima, depois de tanto sofrimento . #camillauckers #youtuber #humorista #ceara #fortaleza #aniversário #festa #musica #dança #parabens #erromedico #cirurgiaplastica #cirurgiaoplastico #plastica #silicone #gluteos #rinoplastia

Camilla Uckers passou de celebridade trash da internet a cantora de sucesso logo em sua primeira tentativa no funk com Quem Nasceu Piriga. De quebra, popularizou o bordão: "Tô pretérita".

