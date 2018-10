Camila Cabello também adere à campanha #EleNão

Camila Cabello

Camila Cabello se juntou às celebridades internacionais que se manifestaram usando a hashtag #EleNão.

“Eu estou com você, Brasil”, escreveu ela no Twitter no domingo (30). Dua Lipa, Cher, Madonna, Mark Hamill, Dan Reynolds, Nicole Scherzinger, Diplo e Alfonso Herrera estão entre os famosos que aderiram.

Camila Cabello inicia sua turnê no Brasil no dia 11 de outubro, passa por São Paulo, no Allianz Parque, no domingo, e encerra no dia 16 encerra em Curitiba.

Veja fotos do VMA 2018, em que Camila foi um dos destaques:

VMA 2018

Camila Cabello

Créditos: Reprodução

VMA 2018

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

VMA 2018

Kylie Jenner

Créditos: Reprodução

VMA 2018

Anna Kendrick e Blake Lively

Créditos: Reprodução

VMA 2018

Ariana Grande

Créditos: Reprodução

VMA 2018

Cardi B

Créditos: Reprodução

VMA 2018

Madonna

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL