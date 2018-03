Camila Cabello recebe empurrão no palco durante show no Chile

Reprodução Camila Cabello

Camila Cabello se apresentou no Lollapalooza Chile e foi levemente empurrada por uma mulher que entrou no palco.

A situação é bizarra. No vídeo, é possível ver a mulher entrando no palco, passando e dando um empurrão na cantora, que faz cara de quem não entendeu absolutamente nada do que aconteceu.

Confira o vídeo:

ummmm what pic.twitter.com/X33iKgVg13

— søf (@karlasfortune) 18 de março de 2018

Fonte: Vírgula UOL