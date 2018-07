Camila Cabello

A L’Oréal Paris anunciou que Camila Cabello vai ter sua própria linha de maquiagem e que o nome será Havana, como é chamado o maior hit da estrela.

A cantora, que é embaixadora da marca, terá em sua coleção 14 produtos, como sombras, gloss, delineador, etc. Os preços variam de US$ 10 e US$ 15.

Já queremos!

Fonte: Vírgula UOL