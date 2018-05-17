Camila Cabello e Pharrell Williams vão lançar música juntos!

Camila Cabello e Pharrell Williams vão lançar música juntos!

Por Redação
- 17 de maio de 2018
- em Curiosidades
Comentários desativados em Camila Cabello e Pharrell Williams vão lançar música juntos!

Camila Cabello e Pharrell Williams

Leia maisFergie pega metrô para ir a evento em Nova York e ainda mostra …Homem ameaça destruir ambulância estacionada em vaga particular e …
Camilla Cabello e Pharrell Williams vão lançar uma música juntos!
A informação foi divulgada pelo Twitter dos dois na última quarta-feira (16).
A música vai se chamar Sangria Wine, mas ainda não há informações sobre a data do lançamento. Quem já está ansioso?!

#sangriawine @pharrell pic.twitter.com/3FCV5YEa11
— camila (@Camila_Cabello) May 16, 2018

.@Camila_Cabello #SangriaWine pic.twitter.com/XYyJzKgmt7
— Pharrell Williams (@Pharrell) May 16, 2018

Fonte: Vírgula UOL

Facebook Comments

Veja também

Vício?! Novo recurso do Instagram vai mostrar quanto tempo você passa no app

Instagram anuncia novidades Leia maisApresentação icônica de Elis