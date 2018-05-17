Camila Cabello e Pharrell Williams vão lançar música juntos!

Camila Cabello e Pharrell Williams
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Camilla Cabello e Pharrell Williams vão lançar uma música juntos!
A informação foi divulgada pelo Twitter dos dois na última quarta-feira (16).
A música vai se chamar Sangria Wine, mas ainda não há informações sobre a data do lançamento. Quem já está ansioso?!
#sangriawine @pharrell pic.twitter.com/3FCV5YEa11
— camila (@Camila_Cabello) May 16, 2018
.@Camila_Cabello #SangriaWine pic.twitter.com/XYyJzKgmt7
— Pharrell Williams (@Pharrell) May 16, 2018
Fonte: Vírgula UOL