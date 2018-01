Camila Cabello diz que adoraria cantar com Pabllo Vittar: ‘Que voz!’

(Foto: divulgação/ montagem) Camila Cabello e Pabllo Vittar

Em entrevista exclusiva ao Popline, Camila Cabello falou sobre o seu debut recém-lançado, Camila, planos para a carreira e também de sua ligação com o Brasil. Em certo momento, a cantora é questionada sobre Pabllo Vittar e diz que adoraria cantar com a drag queen brasileira.

“Eu nunca o encontrei, mas adoraria conhecê-lo. Eu falei sobre ele outro dia em uma entrevista porque me perguntaram sobre novos artistas que estão quebrando regras e sendo pioneiros e eu o mencionei porque ele é incrível. Amo que ele não tem medo ser ele mesmo e isso é muito inspirador para mim. Ele é tão talentoso. Que voz!”, falou Camila sobre Pabllo.

Sobre uma futura participação com Anitta, Camila respondeu: “Adoraria fazer uma colaboração com ambas. As duas arrebentaram no clipe ‘Sua Cara’”

O momento em que Camila fala sobre as cantoras brasileiras está no minuto 6:58 do vídeo. Confira:

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Fergie e Pabllo Vittar

Créditos: I Hate Flash/ divulgação

Whindersson Nunes com Fergie e Pabllo Vittar

Whindersson Nunes com Fergie e Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta e Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco e Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco e Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Pinterest

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco e Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

No Marrocos para gravar clipe, Anitta e Pabllo Vittar têm foto divulgada

Anitta e Pablo gravaram clipe no Marrocos

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Lia Clark e Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Lia Clark e Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Marlon Brambilla

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL