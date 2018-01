Camila Cabello divulga prévias das músicas de seu primeiro álbum solo; vem ouvir

Reprodução/Instagram Camila Bella

Camila Cabello está deixando os fãs muito curiosos para o lançamento de seu primeiro álbum solo, que leva o nome de Camila. A dona do hit Havana tem liberado trechos das músicas do novo trabalho em sua conta do Instagram.

Até agora, já foram divulgadas prévias das canções In The Dark, Something’s Gotta Give, Real Friends, Consequences, Inside Out, She Loves Control, All These Years e Never Been The Same. Havana também fará parte do disco.

O novo álbum de Camila Cabello será lançado na próxima sexta-feira, dia 12 de janeiro. Confira as prévias:

1. 12. 18 ….. ready? #1. #NeverBeTheSame #9DaysUntilCamila

1. 12. 18 #2. #AllTheseYears #9DaysUntilCamila Uma publicação compartilhada por camila (@camila_cabello) em 3 de Jan, 2018 às 4:55 PST

1. 12. 18 #3. #SheLovesControl #9DaysUntilCamila

1. 12. 18 #4. #Havana #7DaysUntilCamila Uma publicação compartilhada por camila (@camila_cabello) em 5 de Jan, 2018 às 3:31 PST

1. 12. 18 #5. #InsideOut #7DaysUntilCamila

1. 12. 18 #6. #Consequences #7DaysUntilCamila Uma publicação compartilhada por camila (@camila_cabello) em 5 de Jan, 2018 às 3:44 PST

1. 12. 18 #7. #RealFriends #5DaysUntilCamila

1. 12. 18 #8. #SomethingsGottaGive #5DaysUntilCamila

1. 12. 18 #9. #IntheDark #5DaysUntilCamila

Fonte: Vírgula UOL