Camila Cabello anuncia quatro shows no Brasil em outubro

(Foto: divulgação) Camila Cabello

Camila Cabello já tem data marcada para voltar ao Brasil. A ex-integrante do Fifth Harmony anunciou quatro shows para outubro. As apresentações acontecem dia 11 em Porto Alegre, 13 em Uberlândia, 14 em São Paulo e 16 em Curitiba. Locais e data de início de venda de ingressos não foram divulgados.

Será a primeira vez que Camila vem ao país em carreira solo. A cantora trará a turnê Never Be The Same para divulgar seu primeiro álbum solo, Camila, lançado em 2018.

Confira o pôster divulgado por ela mesma em suas redes sociais. Na legenda: “Brasil gostosas! Estou chegando!”.

