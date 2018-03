Cameron Diaz se aposenta do cinema para virar dona de casa

Instagram Segundo amiga da atriz, Cameron não pretende voltar às telinhas

Ela é uma das atrizes mais queridas de Hollywood, a eterna Mary, de Quem Vai Ficam com Mary?, mas não deve ser vista em novas produções do cinema. Cameron Diaz anunciou aposentadoria das telinhas para se focar em cuidar de casa e da família. “Acabou”, disse a atriz, aos 45 anos.

Leia maisCameron Diaz posta selfie sem maquiagem; veja outras famosas sem …Saiba por que Cameron Diaz sumiu de Hollywood

Cameron vai se dedicar ao marido, o músico Benjo Madden, e não tem planos de voltar à indústria cinematográfica. Segundo informações do Daily Mail, a atriz Selma Blair contou que conversou com Cameron sobre o assunto. “Cameron se aposentou da vida de atriz, para ela acabou”, comentou Selma.

Mulheres ao Ataque, comédia romântica com Cameron Diaz

1 de 25

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

2428589950-mulheres-ao-ataque-645555946

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

3677205539-mulheres-ao-ataque-3542093659

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Nicki Minaj como Lydia, assistente da personagem, de Cameron Diaz

Créditos: Reprodução

Mulheres ao Ataque

Créditos: Reprodução

Mais galerias

TV e Cinema

Bastidores do Oscar

Famosos

Oscar 2018

Famosos

Tônia Carrero

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL