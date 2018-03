‘Californication’, ‘Even Flow’, ‘Wonderwall’ e outros hits que vão bombar no Lollapalooza

(Foto: reprodução) Anthony Kiedis, Eddie Vedder e Liam Gallagher

Tem um ditado que diz ‘com um hit não se briga’, pois não dá para vencer uma canção que cai na boca do povo, transforma a vida das pessoas e se torna um hino. Por isso, se depender das músicas que serão tocadas no Lollapalooza Brasil 2018, que rola no próximo fim de semana (dias 23, 24 e 25) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o evento será um sucesso, um vencedor. Terá hit atrás de hit.

Para ter uma ideia, no line up estão Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, The Killers e Liam Gallagher (ex-Oasis), alguns dos responsáveis por encher as rádios rock do Brasil e do mundo todo de hits nas duas últimas duas décadas e meia. Ainda tem nomes contemporâneas como o DJ Alok, Liniker & Os Caramelows, Lana Del Rey e outros ídolos da nova geração recordistas de views e streamings na internet.

Para ir se preparando, selecionamos abaixo alguns hits que vão bombar no festival. Está liberado cantar junto e em alto e bom som.

Even Flow, do Pearl Jam

O Pearl Jam é daquelas bandas difíceis de escolher um hit só. Mas, entre Jeremy, Alive, Do The Evolution, Better Man, Last Kiss, Given to Fly, Black e muitas outras, ficamos com Even Flow. Será difícil ficar parado quando tocarem essa.

Californication, do Red Hot Chili Peppers

Os primeiros acordes de Californication, do Red Hot Chili Peppers, emociona qualquer um. O grupo liderado pelo vocalista Anthony Kiedis e o baixista Flea possui hits de remexer o esqueleto, mas é nas baladas que pega o público de jeito.

Mr. Brightside, do The Killers

Um hit grandioso do primeiro álbum do The Killers, Hot Fuss, de 2004. Assim com Last Nite, do The Strokes, Mr. Brightside continua sendo hino do público indie que vivenciou a década de 2000. Quando tocado em pista de dança, é sucesso instantâneo. No Lollapalooza também será.

Wonderwall, com Liam Gallagher

Liam Gallagher, ex-vocalista do Oasis, vem ao festival mostrar o seu trabalho solo. Mas, não adianta nos enganarmos pois o que queremos ouvir mesmo são os hits de sua antiga banda, como Wonderwall, Live Forever, Supersonic e Morning Glory, canções que ele tem tocado em shows recentes.

Zero, de Liniker & Os Caramelows

Liniker & Os Caramelows ganharam o Brasil (e estão ganhando o mundo aos poucos) com o hit Zero. O clipe, lançado de forma independente há dois anos, possui mais de 15 milhões de views hoje. Queremos ver quem não vai se emocionar nessa hora.

Hear Me Now, com Alok

Outro que promete fazer história no Lollapalooza é o DJ Alok. Hear Me Now, com Zeeba nos vocais, foi uma das músicas mais ouvidas de 2017 e se tornou o hit assoviável e chiclete do país. Celulares vão acender nessa hora e tornar o momento inesquecível.

Summertime Sadness, da Lana Del Rey

Tem música melhor para encerrar o Lollapalooza do que a tristíssima Summertime Sadness, da diva deprê Lana Del Rey? Pense: será domingo, fim do dia e festival acabando. Aquele momento de ir pra casa e encarar a segunda-feira braba após três dias maravilhosos. Melancolia define.

Dicas de sobrevivência para o Lollapalooza

1 de 12

1. Celular na mão

A maior ocorrência policial do festival todo ano diz respeito ao furto de celular.

Créditos: Gabriel Quintão

Celular na mão

Trombadas e celulares no bolso são um prato cheio para ladrões. Já houve casos de gangues que vinham de fora do Brasil apenas para cometer estes crimes.

Créditos: Gabriel Quintão

2. Dress code: conforto

Prepare-se para sol e chuva. Um tênis de caminhada ou corrida é uma boa opção de calçado. Ir de salto é uma péssima ideia. Chapéu sempre ajuda a compor o look e encarar os dias ensolarados.

Créditos: Divulgação

Dress code: conforto

Conforto é fundamental, vá com uma roupa adequada para suportar variações climáticas.

Créditos: Divulgação

3. Olha a chuvaa

Quem acompanha Fórmula 1 sabe que Interlagos é uma caixinha de surpresa. Bem, os fãs de música a esta altura já sabem que ali, por ser uma região de lagos como diz o nome, pode chover a qualquer momento.

Créditos: Gabriel Quintão

4. Chegue cedo

Esta é bem óbvia. Poucos fazem, mesmo pagando caro. O autódromo é bem acessível de transporte público, dê preferência a esta opção.

Créditos: Divulgação

5. Dê um relax

Guarde energia e marque pontos de encontros com seus amigos.

Créditos: Divulgação

6. Som na caixa

O melhor som de qualquer palco é na house mix, a mesa de som. Não se aproxime demais das caixas sem protetor auricular.

Créditos: Divulgação

7. Evite xixi

Troque a cerveja pelo destilado ou pela água. Ficar bêbado no meio de uma multidão pode ser ruim.

Créditos: Gabriel Quintão

8. Deixe fluir

Isto não é uma guerra e ninguém luta pela “sobrevivência”. Deixei fluir, descubra bandas novas, saia no meio da atração mais esperada se estiver com vontade.

Créditos: Divulgação

9. Saia antes

Caso o último show seja o que você mais quer ver não vai adiantar. Mas se você tiver alguma dúvida em relação à importância de ver este show inteiro, saia um pouco antes do fim, na hora do bis, por exemplo.

Créditos: Divulgação

10. Divirta-se

Ouça boa música, fortaleça relações, faça amigos, tenha dias perfeitos

Créditos: Divulgação

