Caitlyn Jenner diz que Robert Kardashian contou que sabia que OJ Simpson era culpado

Caitlyn Jenner resolveu reviver um escândalo que levou a família Kardashian diretamente para a fama. Não, não estamos falando da sex tape de Kim Kardashian, mas do julgamento de OJ Simpson, acusado de dois assassinatos e foi defendido no tribunal por Robert Kardashian.

Caitlyn revelou que Robert chegou a admitir para ela que sabia que OJ era culpado de matar a ex-mulher, Nicole Brown, e do amigo Ronald Goldman, mas decidiu defende-lo mesmo assim. De acordo com o RadarOnline, Jenner clama que Kardashian disse: “eu estaria OK se conseguissem pegá-lo já nesse primeiro julgamento”. Para Caitlyn, isso foi uma confissão de que ele sabia da culpa de OJ.

A revelação foi feita na biografia recém-lançada de Jenner, Secrets of My Life. Lá, Caitlyn também teria escrito: “OJ se safou de dois assassinatos selvagens. Ele era a pessoa mais narcisista e egocêntrica que conheci no mundo do esporte”.

O livro ainda relata que Caitlyn acha que Robert Kardashian decidiu aceitar defender OJ Simpson por ciúme, já que Kris Jenner era amiga íntima de Nicole Brown. A matriarca do clã Kardashian tinha acabado de se separar de Robert e começado a namorar Caitlyn, que na época ainda era conhecido como Bruce Jenner. “Eu me pergunto se isso foi um jeito dele responder a ela, o que ela provavelmente disse a ele quando casou comigo: um grande foda-se você”, afirma na biografia.

OJ Simpson foi absolvido pelos assassinatos. Porém, em setembro de 2007, foi preso em Las Vegas e, posteriormente, acusado de assalto à mão armada, sequestro e formação de quadrilha. Foi julgado e considerado culpado. Assim, acabou condenado a 33 anos de prisão, sendo 15 anos por sequestro, 6 anos por porte de arma durante o crime e 12 anos por roubo.

