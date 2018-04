Caio Castro está indo à Copa do Mundo de motor home e registrando tudo nas redes

(Foto: reprodução/ Instagram @caiocastro)

Se você segue o Caio Castro nas redes sociais, percebeu que há um tempo ele está viajando pelo exterior. E é isso mesmo! O ator e apresentador está indo para a Rússia em um motor home para assistir a Copa do Mundo, que começa em junho.

Castro saiu do Brasil no início de fevereiro e irá percorrer mais de 30 mil km de estrada até chegar ao destino, passando por 16 países. Nesta semana, por exemplo, ele estava em Genebra, na Suíça, segundo fotos que postou no Instagram.

A aventura tem um propósito: é parte da Expedição Nomads, um projeto que o ator criou com o artista plástico JP Possos e o filmaker Matheus Coutinho, que estão na estrada com Castro. Onze marcas patrocinam o projeto.

O motor home que está levando os três amigos até a Rússia custa R$ 350 mil e possui sala, quarto, banheiro, cozinha, TV, GPS, internet, bagageiro, aquecedor, deck e acomoda até seis pessoas. Tudo em 8,5 metros de comprimento e 20m².

Confira alguns momentos da viagem:

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

O ator está fazendo uma viagem por vários países até chegar a Moscou, na Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

O ator está fazendo uma viagem por vários países até chegar a Moscou, na Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

Caio Castro em viagem até a Rússia

Créditos: Reprodução/ Instagram

