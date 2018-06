Café de brócolis: cientistas criam pó de verdura para bebidas

A invenção pode ajudar no consumo de vegetais

Para quem não gosta de comer brócolis, cientistas criaram uma nova forma de consumir o vegetal: no café. A agência de ciência CSIRO em parceria com o grupo de agricultura Hora Innovation da Austrália criou brócolis em pó, que pode ser colocado no café e em outras bebidas. As informações são do The Guardian.

“Pesquisas mostram que australianos ainda não consomem a quantidade necessária de legumes e verduras, uma opção como brócolis em pó pode ajudar a resolver esse problema”, disse Joh Lloyd, da Hora Innovation.

Fonte: Vírgula UOL