Caetano Veloso: ‘Gosto de Rihanna, mas prefiro Anitta e Ludmilla’

Caetano Veloso está bem acompanhado. Em família, literalmente. Sua atual banda é composta pelos filhos Moreno, Zeca e Tom Veloso. Juntos, estão prestes a lançar o CD e DVD Ofertório, onde apresentam um show com composições inéditas e algumas clássicas do cantor. Para mostrar um pouco do trabalho e falar sobre outras coisas, Caetano e Zeca atenderam a imprensa nesta terça, 22, em São Paulo, e o Virgula esteve lá para conferir.

“Eu gosto imensamente de funk, que veio do Miami Bass e os brasileiros colocaram umas batidas em cima transformando no que é hoje”, fala Caetano sobre o ritmo musical mais ouvido no país, e explica sua preferência por criações brasileiras: “Mesmo na época do tropicalismo, o Gil gostava de pensar em ‘Strawberry Fields Forever’, dos Beatles, e eu gostava de pensar em Roberto Carlos. Eu gosto da imitação brasileira do pop de língua inglesa. Sabe, eu adoro Rihanna, mas tenho muito mais interesse em Anitta e Ludmilla. É um negócio do Brasil”.

O cantor baiano de 75 anos também revelou que musicalmente não vive de passado e em casa ouve novos e relevantes artistas internacionais: “O Zeca me mostrou James Blake e eu fiquei muito impressionado. Kayne West também é bom, mas ele falando é chato pra caramba. Ele fica três horas falando, é pior do que eu, e só fala besteira. Eu não falo besteira, eu só falo”.



(Foto: divulgação) Caetano Veloso com os filhos Zeca, Moreno e Tom.

Sobre Ofertório, Caetano conta como nasceu a ideia de unir os filhos à sua volta: “Eu estava pensando em coisas que tinha vontade de fazer. O Moreno vem trabalhando com música há anos, o Tom já tinha entrado na banda ‘Dônica’ com os colegas dele e o Zeca tinha trabalhado um pouco com música eletrônica, gostava de fazer DJ set e depois ficava em casa fazendo umas canções, às vezes no piano, às vezes no violão. Então, eu pensei: ‘Poxa, se todos estamos fazendo música, eu quero fazer um show com eles”.

“Na verdade, isso foi um truque meu, porque os filhos crescem e vão ficando mais distantes da gente, então eu também quis fazer esse show para ter eles perto de mim, mesmo adultos”, brinca o cantor, e finaliza feliz da vida: “Pra mim está sendo uma felicidade. Se tem uma coisa capaz de me dar felicidade é sair com eles”.

Para o lançamento de Ofertório, Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso fazem shows dias 25 e 26 de maio no Espaço das Américas, em São Paulo. Para adquirir ingressos, clique aqui.

