Caesar é o corte de cabelo da vez para o público masculino

Caesar é o nome do corte de cabelo

Em busca de um novo corte de cabelo? Você não está só, o agregador Pinterest registrou um um aumento de 235% no número de ideias salvas para cortes masculinos comparado ao último ano.

O corte no estilo Caesar vem emergindo como um dos cabelos da temporada, com crescimento de 60% no número de ideias salvas sobre isso nos últimos três meses.

Desde o cabelo cacheado até o afro, o Caesar é o cabelo da vez para o público masculino.

Veja alguns exemplos do corte Caesar:

Créditos: Pinterest

Créditos: Pinterest

Créditos: Pinterest

Créditos: Pinterest

Créditos: Pinterest

Créditos: Pinterest

Créditos: Pinterest

Créditos: Pinterest

Créditos: Pinterest

Créditos: Pinterest

Créditos: Pinterest

Créditos: Pinterest

Créditos: Pinterest

Créditos: Pinterest

Créditos: Pinterest

Créditos: Pinterest

Fonte: Vírgula UOL