Cães são torturados e queimados vivo na Indonésia

Campanha Dog Meat Free Indonesia que acabar com consumo de carne de cachorro e gato no país

Cães e gatos estão sendo torturados, quimados vivo e mortos na Indonésia para suprir o mercado de carnes, matadouros e restaurantes, segundo investigação divulgada pelo Independent. Imagens mostram os animais amarrados com a boca coberta de tal forma que mal conseguem respirar. Os cães e gatos são mantidos em gaiolas até o momento do abate. Alguns ainda estão vivos quando um maçarico é aplicado sobre o corpo para a remoção dos pelos.

Leia maisCachorros de rua matam seis crianças em uma semana na ÍndiaFamília cria urso por dois anos achando que era um cachorro

As informações foram levantadas pela investigação Sem Carne de Cachorro na Indonesia (DMFI). Os investigadores acreditam que milhares de animais são capturados, torturados e mortos, o equivalente a 1 milhão por ano. “Esses animais são muitas vezes roubados de seus donos, submetidos a métodos malvados de captura, transporte e morte. As imagens são horríveis, e claramente documentam a rotina brutal contra esses animais”, afirmaram membros da investigação e pessoas que apoiam uma atitude contra o problema.

Mais de 90 famosos aderiram ao protesto contra o consumo de carne de cachorro e gato na Indonésia e, claro, a violência aplicada aos animais. Entre eles, estão Cameron Diaz, Ellen DeGeneres e Courtney Cox.

Fonte: Vírgula UOL