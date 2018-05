Cadela dá à luz a oito filhotes em aeroporto nos EUA

Parto era inesperado e fez com que donos continuassem a viagem de carro

Uma cadela-guia causou alvoroço no aeroporto internacional de Tampa, na Flórida, ao dar à luz a oito filhotes minutos antes de o avião decolar. A fêmea Ellie é treinada para ajudar pessoas com deficiência e estava indo viajar com a dona para Filadélfia, nos Estados Unidos. As informações foram publicadas pelo Independent.

Os donos de Ellie trocaram o avião por mais de 1,6 quilômetros de estrada para poderem viajar com a nova mamãe. Uma equipe de socorro foi responsável pelo parto de Ellie.

Beaux Tox

O labrador Beaux Tox nasceu com uma deformidade facial – que não afeta a sua inteligência -, causada pela falta de espaço para o seu desenvolvimento durante a gestação. Ele acabou sendo adotado, após ter uma vida difícil. Agora, é só alegria e tem até Instagram!

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL