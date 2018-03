Reprodução/Bored Panda Aniversário dela: “Eu dei uma volta pela cidade para que todo mundo a visse”

O Snapchat anda um pouco esquecido, mas ele ainda rende boas histórias de donos de cachorros. “Por causa das combinações de vídeos, fotos e legendas espirituosas que oferece, as possibilidades para entretenimento caseiro baseado em cães são infinitas”,afirmou o Bored Panda, que fez uma seleção.

“Muitas pessoas têm cachorros porque eles são fofos e engraçadas e simplesmente os amamos. Provavelmente mais do que qualquer outra coisa em nossas vidas, exceto por talvez nossos filhos, nossos cães e suas palhaçadas são algo que amamos compartilhar aos nossos amigos e ao mundo”, completou o site.

Estes cachorros fofos e engraçadas do Snapchat vão te fazer sorrir.

Cachorros do Snapchat

Antes e depois de eu fazer o sinal de "bom garoto" para o meu cão surdo

Antes e depois de eu fazer o sinal de "bom garoto" para o meu cão surdo

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Porco-espinho

Porco-espinho

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Aniversário dela

Aniversário dela: “Eu dei uma volta pela cidade para que todo mundo a visse”

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Almas-gêmeas

Almas-gêmeas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorro do monastério

Cachorro do monastério

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Ele queria ser amigo das ovelhas

Ele queria ser amigo das ovelhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Disputa por espaço

Disputa por espaço

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Fonte: Vírgula UOL