Cachorros de rua matam seis crianças em uma semana na Índia

Os animais deixaram mais de 20 crianças feridas

Um grupo de cachorros de rua matou seis crianças e deixou mais de 20 feridas na Índia na última semana, e está espalhando o terror nas ruas dos vilarejos da cidade Sitapur. Os ataques fizeram com que pais proibissem a saída de crianças as ruas e gerou uma onda de violência contra qualquer cão em via pública. As informações foram divulgadas no site da CBS News.

Segundo o policial Anand Kulkarni, os ataques ocorreram em plantações de mangas, quando crianças faziam colheita das frutas, e quando os menores saíram de casa para usar o banheiro. Parte das residências dos vilarejos não contam com saneamento básico. “Avisos foram espalhados no local e sugerimos que crianças não saiam de casa por alguns dias, até que esses cães sejam pelos”, disse Kulkarni.

Milhões de cães vivem nas ruas do país e sobrevivem de restos de comida dos moradores. Locais acreditam que os ataques começaram após o fechamento de um matadouro, que servia como fonte de alimento para os cachorros de rua.

Antes e depois de cachorros resgatados

Fonte: Vírgula UOL