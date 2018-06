Cachorro que voltou do pet shop parecendo uma ovelha faz sucesso na web

Se pensou que não tem como seu cachorro ficar ainda mais parecido com uma bolinha de pelos, pensou errado! Porque um pet shop no Japão criou uma técnica para deixar seus clientes ainda mais fofos.

Yorikokoro é o nome do salão de beleza especializado em pets que lava e seca os pelos dos cachorros de uma forma que eles fiquem bem cheios. Eles deixam os bichinhos parecidos com uma ovelha.

Clica na galeria para ver o cachorrinho mais fofo do dia!

Cachorro volta de pet shop parecendo uma ovelha

Salão de pets no Japão está fazendo sucesso deixando os clientes ainda mais fofos

Créditos: Reprodução / Instagram

Fonte: Vírgula UOL