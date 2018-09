Cachorro que perdeu duas patas chama atenção na web e ganha presente do rei da Tailândia

O cachorro Tay-Tay foi atropelado há quatro anos e perdeu duas de suas patas. Logo após o acidente, ele foi parar em um abrigo de cães na Tailândia e virou uma celebridade local.

Fotos dele postadas nas redes sociais do abrigo chamaram a atenção até do rei da Tailândia, que mandou ração e uma espécie de cadeira de rodas para Tay-Tay. Pois, o cachorro não se deu bem com o presente e vive bem usando apenas as duas patas da frente.

“É incrível ver como ele ainda é capaz de comer, andar e até correr. Ele não perdeu sua natureza curiosa e, às vezes, ele até tenta fugir do abrigo”, disse o suíço Julian Küng, coordenador do abrigo, ao site Daily Mail.

Fonte: Vírgula UOL