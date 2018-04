Cachorro protege menina de 3 anos perdida na mata por 15 horas

Já foi provado repetidas vezes que nem todos os heróis usam capas, alguns agitam um casaco felpudo e correm com quatro patas. Max, um cach0rro da raça blue heeler de 17 anos de Queensland, na Austrália, não é exceção, já que suas ações heroicas são elogiadas em toda a Internet.

Sexta-feira passada, uma menina de 3 anos chamada Aurora foi dada como desaparecida depois que ela se afastou com seu cachorro para o mato e desapareceu. A polícia local e um grupo de voluntários revistaram a área durante a noite, no entanto, eles não conseguiram localizá-la.

A avó da garota, Leisa Bennett, estava no grupo de busca no sábado, quando ouviu a voz de Aurora. “Eu subi a montanha e, quando cheguei ao topo, o cachorro veio até mim e me levou direto para ela”, disse Bennett à rádio ABC Brisbane.

O cão de família surdo e meio-cego de 17 anos aparentemente passou a noite fria e chuvosa com a menina, mantendo-a aquecida. “Ele nunca a perdeu de vistaa. Ela cheirava a cachorro, ela dormiu com o cachorro”, afirmou Leisa.

Felizmente, Aurora estava bem de saúde, apesar de alguns arranhões. Por sua lealdade e dedicação, a polícia local deu a Max um título de cão policial honorário. Esperamos que ele receba muitos mimos por ser o melhor garoto.

Conheça Max, um cão surdo e meio cego de 17 anos que se tornou um verdadeiro herói no último fim de semana

Fonte: Vírgula UOL