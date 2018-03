Cachorro é salvo dentro de córrego em Ribeirão Preto

Cachorro ferido é salvo dentro de córrego em Ribeirão Preto

Um cachorro ferido, aparentemente atropelado, foi resgatado de dentro de um córrego de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

O auxiliar de marcenaria Alex Rocha seguia pela avenida Eduardo Andrea Matarazzo (Via Norte) quando viu o bicho no córrego.

“Acabei vendo e tive que voltar. Ele estava gemendo de dor e tremendo. Como que não vai partir o coração?”, disse o herói ao G1 Ribeirão.

Após chamar o Corpo de Bombeiros e esperar por 45 minutos, ele mesmo resolveu entrar na água e fazer o resgate.

“Não tinha ninguém aqui no momento. Ele também é um ser vivo, também foi criado por Deus. Aí eu resolvi entrar. Tadinho! Como pode não sentir dó de uma coisa dessas?”, completou.

Com uma corda arrumada por vizinhos, ele puxou o cachorro e após descobrir que ele tinha ferimentos nas patas, o deixou na margem.

Quando os Bombeiros chegaram, terminaram o resgate e levaram o bicho para o Centro de Zoonoses. Esperamos que ele esteja bem e que seja adotado.

Fonte: Vírgula UOL