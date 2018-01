Cachorrinha de 4 meses não contém felicidade de ir ao mercado

Cachorrinha feliz

Se você é ainda jovem tem muito a aprender sobre as coisas ao seu redor. Então, quando Zira, uma linda cachorra sem raça definida foi para o supermercado Target, nos Estados Unidos, com sua dona, ela simplesmente não conseguia lidar com a emoção. O sorriso contagiante do orelha a orelha tomou o Twitter de assalto.

“Esta foi a sua segunda viagem, apesar de sua primeira, ela apenas dormiu o tempo todo”, disse sua dona Jesse ao Bored Panda. “Ela nos lembrou muito de Rose do Titanic, do jeito que ela se inclinou contra a frente do carrinho, olhando para o mundo. Podemos dizer que ela adorou”, afirmou.

Zira tem apenas quatro meses, então ela está constantemente procurando por algo que possa mastigar. “Ela adora receber brinquedos novos, aqueles que rangem, rangem ou saltam. E como ela é nossa primeira cachorra, ela fica estragada tanto quanto possível! ”

No Twitter, as fotos do horário incrível da Zira na loja se acumularam em mais de 487K e retweets de 127K, trazendo fama instantânea ao filhote baseado em Monterey, Califórnia.

“Enquanto estávamos virando uma esquina, esta mulher de compras a viu e assustou”, disse Jesse. “Ela não conseguiu parar de falar sobre como Zira era fofa. Ela até deixou Zira lamber seu rosto”, completou.

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Fonte: Vírgula UOL