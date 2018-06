Cachorra é abandonada em parque com ‘grátis’ escrito no corpo

A cachorra foi encontrada em um parque nos EUA

Uma cadela foi abandonada em um parque nos Estados Unidos com escritos pelo corpo. As palavras “grátis” e “apenas bom lar” foram escritas no corpo do animal com caneta de tinta permanente. Segundo Brittany May, membro da organização Ross County Human Society, que resgatou o animal, a cadela estava em um parque em Chillicothe.

Bebê de 9 meses morre após ser atacada por cachorro da famíliaHomem cria 'carro de pelúcia' para passear com cachorros

A cadela é uma mistura de labrador e tem cerca de seis meses de idade. Na organização sem fins lucrativos, ela ganhou o nome de Marvella, que significa “milagre”. Fotos de Marvella foram compartilhadas nas redes sociais da Ross County Human Society e a cachorra aguarda para ser adotada.

Beaux Tox

O labrador Beaux Tox nasceu com uma deformidade facial – que não afeta a sua inteligência -, causada pela falta de espaço para o seu desenvolvimento durante a gestação. Ele acabou sendo adotado, após ter uma vida difícil. Agora, é só alegria e tem até Instagram!

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL