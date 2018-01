Cachorra com ‘sacada’ vira celebridade no interior de São Paulo

Sérgio Pais/G1 Nina vira celebridade em Bauru

O caminhoneiro José Carlos Rinaldi contruiu uma espécie de “sacada” usando ferro e madeira para sua cachorra, Nina, de 6 anos, em Bauru. O bicho virou atração no Jardim Solange.

“Eu explico que a Nina fica lá só pra ver o que está acontecendo na rua. Ela aprendeu rapidinho a subir e descer e agora passa um tempão lá em cima, às vezes até altas horas da noite”, afirmou Sônia Rinaldi, mulher de José Carlos ao G1, em reportagem de Sérgio Pais.

Sérgio Pais/G1 “Posto avançado” da cachorra

De acordo com o relato de Sônia, a construção não tem a ver com segurança, já que o casal mora no bairro há 24 anos e não tem reclamações neste sentido. “É só pra Nina ver a rua mesmo”, completou.

Sérgio Pais/G1 Rampa para chegar na “sacada”

Para chegar até a sacada, a cachorra sobe uma rampa de seis metros. Esta é mais uma prova do amor de donos de animais pelo seus amigos e também da inteligência canina.

