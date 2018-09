Caçadora mata um dos maiores leopardos do mundo e exibe sorridente na web

(Foto: reprodução The Sun)

Uma imagem publicada pelo Safari Club International (SCI) tem causado revolta na internet: a de uma caçadora exibindo um gigantesco leopardo que acabara de matar. Na foto, a mulher identificada como Brittany L. está abraçada com o animal e sorridente, toda feliz com o ‘prêmio’.

De acordo com a entidade norte-americana, esse seria o 9º maior leopardo já caçado no mundo e se encontrava no auge de sua vida.

A foto foi repostada pela artista sul-africana Sue Dickinson, que chamou a caçadora de ‘cretina’ em seu Facebook. O post viralizou e atingiu mais de 42 mil comentários e 217 mil compartilhamentos em pouco tempo.

Celebridades como as modelos Naomi Campbell e Doutzen Kroes também expressaram o seu horror. “Como uma pessoa pode se orgulhar e ter prazer em matar um animal tão bonito como esse leopardo enorme? A mulher da foto deveria ter vergonha de si mesma”, tuitou Kroes indignada.

As infos são do The Sun. Confira a imagem abaixo:

Fonte: Vírgula UOL