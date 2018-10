Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Leia maisQue perigo! Adolescente cai de trem, mas é salva por passageiroTurista fica com marcas após massagem em Bali

Uma atração de um parque temático na China foi fechada após ter surgido um vídeo em que um cabo de segurança se solta a 152 metros de altura.

O vídeo do incidente aterrorizante mostra o homem saltando pela ponte suspensa com grandes aberturas entre as tábuas no Parque Temático Ordovician Wansheng perto de Chongqing, no sudoeste da China.

Só quando o homem chega com segurança na outra extremidade da ponte, ele percebe que cabo se soltou. Não há rede de segurança sob a ponte, que fica em cima de rochas.

Uma investigação feita por funcionários do governo descobriu que o pessoal do parque temático não havia prendido o cabo de segurança adequadamente, informou o South China Morning Post.

No entanto, um membro da equipe do departamento de propaganda da Zona de Desenvolvimento Econômico de Wansheng disse ao Beijing News que o vídeo foi um golpe de publicidade destinado a chamar atenção para o parque temático.

O parque temático é conhecido por suas atrações extremas, incluindo a passarela de vidro mais longa do mundo e um balanço de corda que desafia a morte na beira de um penhasco de 300 metros.

O South China Morning Post disse que as autoridades locais continuariam as investigações sobre o parque temático, que enfrenta multas de pelo menos US$ 2000 se for descoberto que violou as leis de segurança pública.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Créditos: Reprodução

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Créditos: Reprodução

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Créditos: Reprodução

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Créditos: Reprodução

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Créditos: Reprodução

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Créditos: Reprodução

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Créditos: Reprodução

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Créditos: Reprodução

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Créditos: Reprodução

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Cabo de segurança se solta de turista a 150 metros

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Faxineira é encontrada desmaiada após beber em serviço

Mulher é presa por filmar empregada caindo do 7º andar

Homem corta cabeça de amigo para proteger mãe

Mais galerias

Faxineira é encontrada desmaiada após beber em serviço

Mulher é presa por filmar empregada caindo do 7º andar

Homem corta cabeça de amigo para proteger mãe

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1293989’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL