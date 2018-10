Cabo Daciolo celebra 100 mil seguidores no Instagram com foto ‘engolindo arco-íris’

(Foto: reprodução/ Instagram)

Leia mais'Hashtags são muito poderosas', diz Jared Leto sobre #EleNãoFilha de Tiririca posta foto de biquíni e recebe elogios na web: …

O candidato a presidente Cabo Daciolo (Patriota) postou uma imagem um tanto diferente nesta segunda, 1 de outubro, em sua conta oficial no Instagram. A foto, tirada em alguma estrada do estado de São Paulo, mostra ele ‘engolindo’ um arco-íris.

A postagem comemora as mais de 100 mil pessoas que seguem o candidato na rede social.“Cabo Daciolo 51. Glória a Deus. 100 mil seguidores”, celebrou ele.

Confira:

(Foto: reprodução/ Instagram)

Relembre a galeria de fotos com os candidatos a presidente em versão de história em quadrinhos.

Fonte: Vírgula UOL