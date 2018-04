Cabeleireiro usa machado para criar cortes repicados na Rússia

Reprodução Corte de cabelo com machado

Tudo na Rússia, país da Copa 2018, é meio esquisito e fascinante, para dizer o mínimo. Como nada pode ser muito “normal” por lá, um cabeleireiro de Novosibirsk, na Sibéria, tem chamado a atenção de curiosos e hairstylists pelo mundo.

A ferramenta de trabalho oficial de Daniil Istomin não tem nada a ver com tesouras e navalhas. Em vez disso, ele aproveita a “potência” de um machado para cortar e estilizar os cabelos de suas clientes. Foi isso mesmo que você leu!

A arte de Daniil ganhou o mundo após sua participação em um programa de TV nos Estados Unidos.

Daniil dá umas belas machadadas nas cabeleiras da clientela e consegue criar looks repicados incríveis, sem fazer muito esforço. “É mais fácil cortar cabelos com um machado do que com a tesoura. Basta ter uma noção básica de geometria, variando os ângulos do corte e do cabelo”, explica.

Veja nossa galeria com 5 costumes russos:

Levar presente

Ao visitar um amigo, vizinho ou familiar, segundo o site Russia Beyond, os russos costumam levar presentes. Uma caixa de chocolates, um bolo, flores ou um brinquedo para a criança da casa. Por lá, não se deve chegar à casa de alguém de mão vazia

Créditos: Reprodução

Tomar chá com colher

Nos tempos da União Soviética, as pessoas brincavam que os russos bebiam chá com o olho direito fechado, para não correr o risco de o cabo da colher entrar no olho

Créditos: Reprodução

Ano novo duas vezes

Até 1918, russos usavam o calendário juliano que fica 13 dias atrás do calendário gregoriano, adotado por todos os países ocidentais. Resultado: duas comemorações de ano novo. Apesar de os russos terem adotado o calendário gregoriano há tempos, a comemoração do “velho ano novo” ainda é tradição no país

Créditos: Reprodução

Sorvete no inverno

O frio intenso no país não é desculpa para recusar sorvete. Sorveterias continuam abertas – e vendendo – mesmo quando a temperatura cai abaixo de zero

Créditos: Reprodução

Tudo no último minuto

Os russos deixam para fazer tudo no último minuto. Eles são atrasados para começar, mas terminam bem e dentro do deadline. Por um lado, isso mostra incapacidade de planejamento, por outro, indica que os russos são bons em executar trabalho

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL