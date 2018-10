Busy Philipps conta que foi agredida por James Franco no set de Freaks and Geeks

James Franco e Busy Phillips

Busy Philipps relembrou a época que interpretou Kim Kelly na série Freaks and Geeks. A atriz contou que foi agredida por James Franco, que vivia Daniel Desario, no set.

Ela disse que o ator reagiu mal durante uma cena onde Kim precisava bater gentilmente no peito de Daniel. “Ele pegou meus dois braços e gritou na minha cara: ‘Nunca mais encoste em mim de novo’. E, então, me jogou de costas no chão ao ponto de eu perder o fôlego”, contou.

Busy contou ainda que chorou muito após o incidente. Linda Cardellini, que interpretou Lindsay Weir, a aconselhou a denunciá-lo. James Franco pediu desculpas a ela no dia seguinte, depois de ter sido forçado pelos produtores e diretor do programa.

A informação é abordada na autobiografia da atriz, This Will Only Hurt a Little, que foi obtida pelo Yahoo!.

Fonte: Vírgula UOL