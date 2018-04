Budweiser cria molhos para churrasco com ingredientes da cerveja

Budweiser lança linha de molhos

Leia maisPríncipe Harry vira o meme pra quando a sua música predileta …Vovó de 97 anos dá exemplo de saúde ao levantar peso três dias …

A Budweiser acaba de lançar uma linha de molhos e temperos que contém malte de cevada e lúpulo entre seus ingredientes.

A ideia surgiu entre a Ambev e a Blue Hops, que é especialista em pesquisa e desenvolvimento de produtos alimentícios.

Serão oito tipos de produtos, como ketchup, mostarda, barbecue, além do mix de temperos para carnes de boi, porco e frango.

Os preços podem variar entre R$ 18,90 e R$ 19,90.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Tutankhamun Ale – R$ 17,9 mil

Cerveja com muita história. O arqueólogo Barry Kemp encontrou o túmulo da rainha Nefertiti, no Egito, nos anos 90. E, junto dele, haviam barris de cerveja que foram reutilizados na produção de mil garrafas da bebida em parceira com a cervejaria escocesa Jim Merrington. A primeira garrafa foi vendida por R$ 17,9 mil.

Créditos: Reprodução

Brewing Antarctic Nail Ale – R$ 6.253

Esta cerveja australiana foi feita com água de um iceberg antártico. A cervejaria produziu apenas 30 garrafas. A primeira foi vendida por US$ 800 e a segunda por US$ 1815.

Créditos: Reprodução

BrewDog End of History – R$2.585

A cervejaria escocesa BrewDog lançou esta cerveja com 55% de teor alcoolico. São fabricadas com técnica em que a bebida é congelada e destilada várias vezes. As 12 garrafas exclusivas vem dentro de um animal empalhado e foram vendidas a US$ 765 cada.

Créditos: Reprodução

Westvleteren Brewery – R$ 2.112

Esta cerveja belga é fabricada artesanalmente na Abadia de St. Sixtus, desde 1838, para arcar com os custos do local. A produção é pequena e as garrafas são vendidas apenas na região. Por isso, uma garrafa já foi leiloada por US$ 625.

Créditos: Reprodução

Crown Ambassador Reserve Lager – R$ 1.800

Esta cerveja australiana fica estocada em barris de carvalho por 12 meses antes de ser embalada. Ela tem o sabor mais puxado para o vinho e a cervejaria fez apenas quatro lotes com oito mil garrafas cada.

Créditos: Reprodução

Carlsberg Jacobsen Vintage – R$ 1.183

Com 10,5% de teor alcoólico, esta cerveja especial do grupo dinamarquês Carlsberg é feita em barris da marca com data de 1847. As edições anuais são vendidas, por uma média de US$ 350, apenas em restaurantes selecionados de Copenhagen e têm rótulos exclusivos pintados à mão por artistas locais.

Créditos: Reprodução

Schorschbräu Schorschbock 57 – R$ 718

Esta cerveja alemã tem 57,5% de teor alcoólico, considerado o mais alto do mundo. A cercejaria produziu apenas 36 garrafas e cada uma foi vendida a 200 euros.

Créditos: Reprodução

Sapporo Space Barley – R$ 372

Cerveja de outro mundo! Piadinhas de lado, cientistas do Japão e da Rússia se juntaram e mandaram sementes de cevada para o espaço, na Estação Espacial Internacional. Depois de cinco meses, elas foram trazidas de volta à Terra e a cervejaria japonesa Sapporo fermentou a bebida.

Créditos: Reprodução

Deus Brut Des Flandres – R$ 299,90

A cerveja belga faz sucesso no Brasil. A cervejaria produz apenas 15 mil garrafas por ano com bebida clara e efervescente.

Créditos: Reprodução

Tutankhamun Ale – R$ 17,9 mil

Cerveja com muita história. O arqueólogo Barry Kemp encontrou o túmulo da rainha Nefertiti, no Egito, nos anos 90. E, junto dele, haviam barris de cerveja que foram reutilizados na produção de mil garrafas da bebida em parceira com a cervejaria escocesa Jim Merrington. A primeira garrafa foi vendida por R$ 17,9 mil.

Créditos: Reprodução

Brewing Antarctic Nail Ale – R$ 6.253

Esta cerveja australiana foi feita com água de um iceberg antártico. A cervejaria produziu apenas 30 garrafas. A primeira foi vendida por US$ 800 e a segunda por US$ 1815.

Créditos: Reprodução

BrewDog End of History – R$2.585

A cervejaria escocesa BrewDog lançou esta cerveja com 55% de teor alcoolico. São fabricadas com técnica em que a bebida é congelada e destilada várias vezes. As 12 garrafas exclusivas vem dentro de um animal empalhado e foram vendidas a US$ 765 cada.

Créditos: Reprodução

Westvleteren Brewery – R$ 2.112

Esta cerveja belga é fabricada artesanalmente na Abadia de St. Sixtus, desde 1838, para arcar com os custos do local. A produção é pequena e as garrafas são vendidas apenas na região. Por isso, uma garrafa já foi leiloada por US$ 625.

Créditos: Reprodução

Crown Ambassador Reserve Lager – R$ 1.800

Esta cerveja australiana fica estocada em barris de carvalho por 12 meses antes de ser embalada. Ela tem o sabor mais puxado para o vinho e a cervejaria fez apenas quatro lotes com oito mil garrafas cada.

Créditos: Reprodução

Carlsberg Jacobsen Vintage – R$ 1.183

Com 10,5% de teor alcoólico, esta cerveja especial do grupo dinamarquês Carlsberg é feita em barris da marca com data de 1847. As edições anuais são vendidas, por uma média de US$ 350, apenas em restaurantes selecionados de Copenhagen e têm rótulos exclusivos pintados à mão por artistas locais.

Créditos: Reprodução

Schorschbräu Schorschbock 57 – R$ 718

Esta cerveja alemã tem 57,5% de teor alcoólico, considerado o mais alto do mundo. A cercejaria produziu apenas 36 garrafas e cada uma foi vendida a 200 euros.

Créditos: Reprodução

Sapporo Space Barley – R$ 372

Cerveja de outro mundo! Piadinhas de lado, cientistas do Japão e da Rússia se juntaram e mandaram sementes de cevada para o espaço, na Estação Espacial Internacional. Depois de cinco meses, elas foram trazidas de volta à Terra e a cervejaria japonesa Sapporo fermentou a bebida.

Créditos: Reprodução

Deus Brut Des Flandres – R$ 299,90

A cerveja belga faz sucesso no Brasil. A cervejaria produz apenas 15 mil garrafas por ano com bebida clara e efervescente.

Créditos: Reprodução

Mais galerias

15 momentos marcantes de Lula

Marielle Franco em notícias do mundo

Homem de 257 kg decide mudar a vida após incêndio

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

15 momentos marcantes de Lula

Marielle Franco em notícias do mundo

Homem de 257 kg decide mudar a vida após incêndio

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1164935’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL