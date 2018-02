Bruno Gissoni detona seguidora que falou sobre sua família: “Dó pra sua falta de amor”

Reprodução/Instagram Bruno Gissoni e família

Na última semana, Bruno Gissoni postou uma foto com a filha Madalena, de 9 meses, e a ex-namorada, Yanna Lavigne em seu Instagram. Sem assumir se voltou ou não com a atriz, ele recebeu uma crítica pesada de uma seguidora. “Fico com dó dessa criança que vai crescer sem sabem o que é uma família de verdade.

Bruno, então, respondeu a seguidora. “Quando li o seu comentário, pensei em te mandar pra um lugar bem específico, mas depois parei pra pensar que tipo de pessoa seria você pra vir no meu Instagram e ser a única a comentar negativamente numa foto que exala amor. Fica tranquila, ela vai ficar bem, e comentários como o seu serão filtrados”, afirmou.

“Dó é a palavra certa, mas pra quem não sabe amar, pra quem tem rancor, pra quem tem inveja. Dó de quem só saber viver doutrinado, pra quem vive pra agradar uma sociedade hipócrita, machista e conservadora. Dó pra sua falta de amor e compaixão. Espero que você receba tanto amor quanto ela um dia”, finalizou.



