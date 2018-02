Bruno Garcia sobre peça ‘A História de Nós 2′: ‘São situações que as pessoas passam’

(Foto: divulgação/ Dalton Valerio) Alexandra Richter e Bruno Garcia

Leia maisAngelina Jolie? Adele? Rihanna? Veja anônimos que são a cara de …Criticada por namorar rapaz 15 anos mais novo, Valesca se irrita …

Neste fim de semana, o ator Bruno Garcia e a atriz Alexandra Richter trazem a São Paulo um dos maiores sucessos da temporada teatral carioca dos últimos tempos: a comédia romântica A História de Nós 2, a ser apresentada nos dias 24, sábado, e 25, domingo no Teatro Opus. No palco, os dois narram as aventuras e desencontros de um casal já separado, que revê a sua própria história na noite em que o marido vai buscar seus pertences no apartamento.

Bruno interpreta Edu, um homem dividido entre o desejo de ascender profissionalmente, a vontade de manter um casamento e o sonho de se manter eternamente livre. Já Lena, vivida por Alexandra, é uma mulher dividida entre a carreira, a maternidade e a paixão. Dois personagens que, em cena, transformam-se literalmente em seis: Edu, Duca, Carlos Eduardo, Lena, Mammy e Maria Helena, dando corpo e voz às diferentes facetas de um mesmo homem e uma mesma mulher.

“Eu gosto das três facetas do Edu, embora nenhuma delas tenha muito a ver comigo na vida real”, diz Bruno em entrevista ao Virgula. “Sabe, quando estou no palco o meu desafio é manter o que há de comum entre as facetas do Edu. E, o que eu mais gosto no personagem é o que une as três facetas dele, que é revelada no espetáculo”, comenta o ator global.

A comédia estreou em 2009 e virou um sucesso imediato, vista por mais de 800 mil espectadores e eleita no mesmo ano pelo público, leitores do O Globo, como a melhor peça teatral. “Esse sucesso todo é porque a Lícia Manzo, que escreveu a peça, teve uma grande sacada; a de descrever um painel recorrente em qualquer relação. Por isso é que as pessoas se identificam tanto”, fala Bruno.

“As situações que acontecem ali no palco, que o público presencia, estão ligadas a determinados momentos que pessoas que estão em um relacionamento duradouro de sei lá, cinco, seis anos pra mais, também passam. São momentos que retratam desde aquele romance efervescente de início de namoro, passando pela fase em que a mulher se torna mãe e o marido se sente deixado de lado, até o término nada fácil, entre várias outras situações. É uma peça sobre a vida”, resume o ator, que não vê a hora de reviver Edu frente aos paulistanos.

SERVIÇO:

A História de Nós 2

Quando: Dias 24 de fevereiro (sábado), às 21h, e dia 25 (domingo), às 19h

Onde: Teatro Opus Teatro OPUS (Av. das Nações Unidas, nº 4777 – Alto de Pinheiros/ 4o piso – Shopping VillaLobos)

Quanto: de R$ 40 a R$ 160

Onde comprar online: www.uhuu.com

Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): Foyer do Teatro Opus – 4º andar – Shopping Villa-Lobos

Classificação: Livre

Duração: 70 minutos

Fonte: Vírgula UOL