Bruno Gagliasso faz tatuagem de seu rosto e da filha Titi

Tattoo de Gagliasso

Bruno Gagliasso decidiu fazer uma homenagem para a filha Titi. A foto foi compartilhada pela mulher do ator, a youtuber e apresentadora Giovanna Ewbank.

“AMOR em forma de tattoo by @niki23gtr. O @brunogagliasso e Títi estão apaixonados pelo novo rabisco do papito! Gostaram???”, escreveu Gioh.

Confira a foto que inspirou a tattoo:

Bruno e Titi

Angelina Jolie

Angelina Jolie trabalha defendendo refugiados em todo o mundo. E para isso ela tem um “Know Your Rights” em letras góticas tatuadas bem na parte de trás de seu pescoço. Outra tatuagem famosa de Jolie é uma inscrição budista para a proteção dedicada a seu filho adotivo Maddox.

Créditos: Divulgação

Angelina Jolie

A tatuagem foi feita em estilo tailandês tradicional — usando grandes agulhas manualmente e foi feita pelo famoso tatuador tailandês artista Noo Sompong Kanhphaiin, que também fez um tigre de Bengala. Jolie teve que se ajoelhar em oração durante o processo de tatuagem como o ritual determina.

Créditos: Divulgação

Travis Barker

Percussionista da lendária banda de punk rock americano Blink 182, ele afirma que prefere ficar completamente sóbrio ao fazer uma tatuagem. Sua coleção de tatuagens inclui a tatuagem “Pal” – uma tatuagem correspondente que ele fez com seu pai, una pin-up abaixo do pescoço),uUm emblema de Cadillac no peito, Jesus Cristo em seu braço esquerdo, um símbolo de Chevy com uma rosa e o nome de sua filha, Alabama na mão esquerda, uma tatuagem memorial para sua mãe (braço direito), tatuagens memoriais spara Little Chris & DJ AM nas coxas e muito mais.

Créditos: Divulgação

Travis Barker

Suas tatuagens da cabeça foram feitas pelos mestres do pretos e cinzentos Chuey Quintanar, Franco Vescovi & Mister Cartoon. Demorou entre 30 e 35 horas para terminar. Ele disse que fez tudo de propósito, para que ninguém lhe dê um emprego normal – porque ele nunca quis fazer nada de normal.

Créditos: Divulgação

Lady Gaga

A tatuagem interna do braço de Lady Gaga é uma citação do poeta alemão Rainer Maria Rilke, que se traduz em: “Na hora mais profunda da noite, confesse a si mesmo que você morreria se você fosse proibido de escrever e olhe profundamente em seu coração onde se espalha suas raízes. E pergunte a si mesmo… devo escrever?”. Ela fez a tatuagem no Japão e mais tarde acrescentou “Little Monsters” no final da tatuagem como tributo aos seus fãs.

Créditos: Divulgação

Lady Gaga

Ela também tem um unicórnio com as palavras “Born this Way” na coxa. Além destes, as tatuagens de Lady Gaga incluem um sinal de paz em seu pulso em homenagem a John Lennon, um desenho de David Bowie, um Cristo Redentor na nuca, feito em homenagem ao Brasil e um coração com “dad” escrito no seu ombro esquerdo.

Créditos: Divulgação

Lady Gaga

Gaga já disse que ela só iria encher o lado esquerdo do corpo com tatuagens, porque seu pai pediu que ela mantivesse um lado do corpo intacto.

Créditos: Divulgação

Adam Levine

O frontman do Maroon 5, Adam Levine tem uma tatuagem no lado esquerdo em sânscrito que pertence à sua paixão por Yoga, o 222 em seu antebraço representa o número da porta do primeiro estúdio onde Maroon 5 gravou.

Créditos: Divulgação

Adam Levine

Ele tem uma pomba com flores de cerejeira para prestar homenagem a todas as vidas perdidas em 9/11 e algumas flores acima dele dedicado a sua mãe, Patsy. Ele também tem uma tatuagem “Los Angeles”, onde ele nasceu, em seu bíceps superior direito.

Créditos: Divulgação

Scarlett Johansson

A estrela do cinema já recebeu críticas pela simplicidade de sua tatuagem de ferradura. O que não se sabia é que era intencional. Johansson fez a tatuagem com Fuzi Ubtpk, artista parisiense conhecido por seu estilo que se concentra mais na crueza da tatuagem.

Créditos: Divulgação

Scarlett Johansson

Scarlett tem uma tatuagem colorida do nascer do sol no antebraço e um “eu amo NY” em torno de seu pulso.

Créditos: Divulgação

Megan Fox

Megan Fox adora poesia e assim reflete em sua pele. O famoso “nós todos riremos borboletas douradas”, tatuagem em seu ombro traseiro superior direito, é uma citação do rei Lear de Shakespeare. No lado direito de sua caixa torácica diz: “E aqueles que foram vistos dançando foram considerados insanos por aqueles que não podiam ouvir a música”, citação do famoso filósofo Friedrich Nietzche.

Créditos: Divulgação

Miley Cyrus

A primeira foi a inscrição “Just Breathe”, localizada logo abaixo de seu peito, como uma homenagem à sua amiga Vanessa, que morreu de doença pulmonar e seu avô, que faleceu de câncer de pulmão. “Isso me lembra de não tomar as coisas como certezas. Quero dizer, respirar, isso era algo que nenhum deles poderia fazer, o mais básico, e eu coloquei perto do meu coração porque é onde elas sempre estarão”, disse Miley . Sua tatuagem 2 é a palavra “Love” localizado dentro da orelha direita. “Você só deve ouvir coisas de pessoas que realmente te amam”, explica ela.

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Para simbolizar seu amor à família, ela tem uma tatuagem de coração. Miley também tem uma tatuagem inspirada nos filtros de sonhos dos indígenas dos Estados Unidos e uma tatuagem inspirada em Leonardo da Vinci – um pequeno emblema de dois corações anatômicos em diferentes ângulos, feita pela famosa tatuadora Kat Von D.

Créditos: Divulgação

John Mayer

Cantor, guitarrista e compositor, John Mayer é adepto do estilo japonês de tatuagens, com peônias, flores de cerejeira e outros motivos orientais. “Seu corpo é um país das maravilhas de tatuagens japonesas belamente compostas!”, afirmou o Tattoodo.

Créditos: Divulgação

Johnny Depp

“Meu corpo é meu diário e minhas tatuagens são minha história.” Diz Johnny Depp. Como a maioria dos aficionados de tatuagem, ele começou com seus braços. Sua primeira tatuagem um chefe indiano Cherokee e acima dela é uma bandeira de “Wino Forever”, em honra de sua ex Winona Ryder, que foi alterada depois.

Créditos: Divulgação

Johnny Depp

Betty Sue, o nome de sua mãe, aparece no braço esquerdo envolto em um coração, que é uma homenagem à “maior dama do mundo”, como descreve Depp. Ele também tem outro nome tatuado acima de seu coração: Lily Rose, o nome de sua primeira filha. Jack, o nome de seu filho, está tatuado em seu braço.

Créditos: Divulgação

Rihanna

A cantora Rihanna fezo a primeira tatuagem em 2006, uma imagem de duas notas musicais, que foi coberto mais tarde com um falcão egípcio. Desde então, sua coleção de tatuagens cresceu em todo seu corpo. “Gosto de ir a ataliês de tattoo”, afirma.

Créditos: Divulgação

Rihanna

Algumas de suas tatuagens incluem um “Shhh” em seu dedo indicador, e “Love” em seu dedo médio, a deusa egípcia Isis sob seu peito, abaixo de seus seios, um rastro de estrelas na parte de trás de seu pescoço, uma arma e uma inscrição em sânscrito que se traduz em “perdão, honestidade, supressão e controle” em seu quadril direito.

Créditos: Divulgação

Megan Fox

A primeira tatuagem dela, localizada na parte de trás do pescoço, é um símbolo japonês para a força e foi feita quando quando ela tinha 18 anos depois de uma separação ruim.

Créditos: Divulgação

David Beckham

Quase todas suas tatuagens de David Beckham foram feitas por Louis Malloy. A maioria de suas tatuagens são dedicadas a sua mulher, Victoria Beckham. No seu sexto aniversário de casamento, o casal fez uma tatuagem em sânscrito que se traduz em “Eu sou do meu amado e meu amado é meu”.

Créditos: Divulgação

David Beckham

Outras tatuagens de Beckham incluem um anjo em seu braço direito, um número romano 7 em seu antebraço direito. O número 7 é significativo porque representa seu número de camisa no Manchester United e na seleção inglesa.

Créditos: Divulgação

Mike Tyson

Mike Tyson, ex-boxeador, campeão dos pesos pesados, é conhecido pela tatuagem tribal em seu rosto. De acordo como ex-atleta no documentário Tyson, sua tatuagem representa seu “espírito guerreiro”, assim como os guerreiros ancestais usavam tatuagens faciais, como os maoris, samoanos, polinésios, e assim por diante. Além da tatuagem facial, Tyson também tem Mao Tse-Tung e Arthur Ashe tatuado em seus braços e Che Guevara em seu abdome.

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL