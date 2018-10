Bruna Marquezine usa vestido de R$ 10 mil para assistir desfile em Paris

Bruna Marquezine esteve no último dia de desfiles da semana de moda de Paris, nesta terça-feira (02). Ela foi uma das convidadas para a primeira fila da Miu Miu.

Leia maisBruna Marquezine e Neymar causam burburinho na semana de moda de …Modelo estrela da semana de moda de Paris foi descoberta em campo …

Para o show, a atriz elegeu um vestido curtinho da grife italiana inteiro bordado com pedrarias. A peça é avaliada em US$ 2,5 mil (aproximadamente R$ 10,1 mil).

No início da semana de moda, Bruna já tinha ido ao desfile da Off-White ao lado do namorado, o jorgador Neymar.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Bruna Marquezine em Paris

Atriz esteve no desfile da Miu Miu durante semana de moda

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine em Paris

Atriz esteve no desfile da Miu Miu durante semana de moda

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine em Paris

Atriz esteve no desfile da Miu Miu durante semana de moda

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine em Paris

Atriz esteve no desfile da Miu Miu durante semana de moda

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine em Paris

Atriz esteve no desfile da Miu Miu durante semana de moda

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine em Paris

Atriz esteve no desfile da Miu Miu durante semana de moda

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine em Paris

Atriz esteve no desfile da Miu Miu durante semana de moda

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine em Paris

Atriz esteve no desfile da Miu Miu durante semana de moda

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine em Paris

Atriz esteve no desfile da Miu Miu durante semana de moda

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine em Paris

Atriz esteve no desfile da Miu Miu durante semana de moda

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine em Paris

Atriz esteve no desfile da Miu Miu durante semana de moda

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine em Paris

Atriz esteve no desfile da Miu Miu durante semana de moda

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine em Paris

Atriz esteve no desfile da Miu Miu durante semana de moda

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine em Paris

Atriz esteve no desfile da Miu Miu durante semana de moda

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine em Paris

Atriz esteve no desfile da Miu Miu durante semana de moda

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine em Paris

Atriz esteve no desfile da Miu Miu durante semana de moda

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Ex-refugiada, modelo é estrela de temporada de moda

Bruna Marquezine e Neymar na PFW

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Mais galerias

Ex-refugiada, modelo é estrela de temporada de moda

Bruna Marquezine e Neymar na PFW

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1293674’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL