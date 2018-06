Bruna Marquezine usa brinco “BruMar” para torcer por Neymar Jr.

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine conferiu a estreia do Brasil – e do namorado, Neymar Jr. – na Copa do Mundo 2018 em uma festa cheia de globais, como Angélica, Luciano Huck, Fernanda Souza, Rafael Zulu, Carolina Dieckmann, entre outros.

Porém, o que chamou a atenção dos fãs foi o brinco da atriz, que trazia o nome do shipp do casal formado por ela e por Neymar: “BruMar”. A foto circulo no Instagram de vários fã-clubes da estrela de Deus Salve o Rei.

Bruna Marquezine descobriu a existência do brinco durante uma conversa com fãs no Twitter e disse que queria um para usar na Copa do Mundo. Pelo jeito alguém providenciou o mimo pra ela, né?!

Fonte: Vírgula UOL