Bruna Marquezine sobre fake news: ‘Já engravidei umas quatro ou cinco vezes’

(Foto: Pedro Dimitrow/ GQ)

Leia maisBalão Mágico celebra shows: ‘Os marmanjos continuam pulando igual …Gaby Amarantos responde críticas de Danilo Gentili após falar de …

Bruna Marquezine, um dos nomes em mais evidência nos últimos anos estampa a capa da revista GQ de junho. Na matéria, a atriz de 22 anos, namorada do jogador Neymar, fala sobre repercussão na mídia, desconstrução da fama e fake news que rondam sua relação com o craque da Seleção Brasileira.

Confira trechos da entrevista:

Relação com a imprensa

“Toda pessoa que tem uma imagem pública é refém da mídia. Por mais que possa pegar meu telefone e esclarecer tudo, só tenho controle do que digo e, às vezes, nem isso. Todo mundo acredita no que quer”

Fake news com Neymar

“Sempre que voltamos, as notícias se repetem. Primeiro a gente noivou, depois vai casar. Aí desmancha o noivado, alguém trai alguém. E já engravidei umas quatro ou cinco vezes. Só que não!”

Desconstrução da fama

“Quantas vezes vi curtirem coisas que eram desagradáveis para mim. Mas talvez porque aquilo fazia as pessoas entenderem que estávamos mais próximas”

“Também tem um prazer nisso, um lado cruel, uma alegria quando percebem que somos humanos e que as coisas dão errado. É muito louco ficar feliz com uma falha, um erro, um sofrimento do outro”.

Como gostaria de ser lembrada?

“Uau. Que pergunta difícil porque fala sobre o que a gente espera e ainda quer fazer… Bom, gostaria de ser lembrada pela minha arte e porque contribuí com o mundo, ajudei alguém. Uma pessoa que lutou por coisas e causas boas”.

Informações via assessoria de imprensa.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Beyoncé e Jay-Z

Marina Lima e Lídice Xavier

Ferrari de R$ 15 mi quebra e Hamilton fica a pé

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Beyoncé e Jay-Z

Marina Lima e Lídice Xavier

Ferrari de R$ 15 mi quebra e Hamilton fica a pé

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1268240’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL