Bruna Marquezine posta foto de calcinha e Neymar fica com ciúme: ‘Que isso?’

(Foto: reprodução/ Instagram)

Bruna Marquezine deixou Neymar pistola de ciúme nesta noite de quinta, 28. A atriz postou uma foto no Instagram para mostrar seu novo look, que ostenta uma franja. Só que na imagem ela aparece de cropped e calcinha. Quando o craque da seleção viu, parece que não gostou muito.

“Que isso?”, escreveu Neymar em um primeiro comentário, com um emoji pensativo e outro indignado. Depois corrigiu comentando novamente e assumiu: “Linda, mas fiquei com ciúmes, rs”.

Marquezine entendeu que o mozão estava enciumado e respondeu com “Hahaha, te amo”, para deixar tudo numa boa.

Confira o post e os tuítes de Neymar:

(Foto: reprodução/ Instagram)



(Foto: reprodução/ Instagram)

(Foto: reprodução/ Instagram)

Fonte: Vírgula UOL