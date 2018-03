Bruna Marquezine posa sem maquiagem e pergunta: “já se namorou hoje?”

Reprodução/Instagram Bruna Marquezine

Bruna Marquezine compartilhou com seus seguidores por meio do Stories do Instagram uma foto em que aparece sem maquiagem.

A atriz de Deus Salve O Rei ainda jogou uma pergunta para os fãs: “já se namorou hoje? Sem fitro, sem maquiagens, sem correções?”.

Bruna tem se dividido entre as gravações da novela e o namorado, Neymar Jr., que está em Mangaratiba (RJ) se recuperando de uma cirurgia, após sofrer uma lesão em um jogo do PSG.

Gente como a gente: 20 supercelebridades sem maquiagem

Anne Hathaway

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Sofia Vergara

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Lady Gaga

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Eva Longoria

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Gal Gadot

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Drew Barrymore

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Adele

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Shakira

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Cameron Diaz

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Emma Watson

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Alicia Keys

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Emilia Clarke

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Halle Berry

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Jennifer Aniston

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Liv Tyler

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Zooey Deschanel

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Milla Jovovich

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Reese Whiterspoon

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Emma Stone

Nossas atrizes e cantoras favoritas que já publicaram fotos sem maquiagem e sem filtro.

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL